Wyruszyła Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Wilna

Pielgrzymka składa się z siedmiu grup, z których dwie prowadzą księża pallotyni – zieloną i niebieską – i mają one charakter misyjny. „Kładą ona nacisk na aspekt religijny i patriotyczny. Wynika to z faktu, że pątnicy przemierzają teren, który kiedyś należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – czytamy na stronie społecznościowej Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

W ciągu 10 dni przejdą blisko 270 kilometrów. W ubiegłym roku z powodu koronawirusa w drogę udali się jedynie księża przewodnicy grup. Wierni mogli pielgrzymować jedynie w sposób duchowy

W tym roku także są ograniczenia. Z powodu epidemii i związanych z nią ograniczeń sanitarnych udział w pielgrzymce biorą osoby zdrowe i zaszczepione oraz ozdrowieńcy. „Wszystkich będzie obowiązywał tzw. Europejski Certyfikat Covid” – wskazali organizatorzy.

Z powodu panujących obostrzeń nie jest możliwe dołączenie do pielgrzymki w trakcie jej trwania.

Organizatorzy zaznaczyli, że w tym roku pątnicy będą nocować pod namiotami. „Noclegi na trasie będą organizowane dla całej pielgrzymki w jednym miejscu, bez podziału na grupy, jak było to zwyczajem minionych lat. Siostry zakonne, księża, klerycy i bardzo potrzebujący w miarę możliwości będą spać w szkole. Na terenach zamieszkałych przez Polaków (bliżej Wilna) możliwe są noclegi u ludzi dobrej woli” – podali organizatorzy pielgrzymki księża salezjanie.

Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Ostrej Bramy w 1991 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Miała być dziękczynieniem za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych w tej części świata. Organizacją pielgrzymki od początku zajęli się salezjanie inspektorki warszawskiej. Od 12 lat głównym przewodnikiem jest ks. Tomasz Pełszyk (SDB).

Trasa pielgrzymki: Suwałki-Krasnopol-Berżniki- Leipalingis-Merkinia-Orany-Ejszyszki-Soleczniki-Turgiele-Niemież-Wilno

Na podst. wnp.pl, radio5.com.pl,