Wyczekiwani i… kłopotliwi. Do Wenecji powrócili turyści

Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 do Wenecji wrócili turyści. Wróciły także, te same co zawsze, kłopoty z nimi. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, dwie osoby przyłapano na skokach do Canal Grande.