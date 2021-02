Wybuch wulkanu Etna: wyrzuca lawę i kłęby dymu

„Bywało gorzej” – powiedział włoskiej agencji AGI Stefano Branco, szef Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) w pobliskiej Katanii. Poinformował również, że „nie ma powodów do niepokoju”, ale ze względu spadające małe kamienie i popioły, władze zdecydowały zamknąć międzynarodowe lotnisko w Katanii.

Etna to największy i najwyższy wulkan w Europie. Znajduje się on na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jest to także jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, stanowiący realne zagrożenie dla mieszkańców regionu.

Wulkan ten jest także terenem pozostającym pod częściową ochroną. W 1987 roku utworzono tam Park Regionalny Etna o powierzchni 580 km kw. Od 2013 roku Etna jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.