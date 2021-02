Wszelkie diety dziś na boku, Tłusty czwartek jest raz w roku!

W Polsce w tłusty czwartek prawie wszyscy pochłaniają ogromne ilości pączków z nadzieniem oraz faworki. W tym dniu pod znanymi cukierniami w całej Polsce ustawiają się kolejki sięgające nawet kilkuset metrów. Również w firmach oraz szkołach pracownicy i nauczyciele częstują słodyczami swoich współpracowników i uczniów. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną będziemy smakować pączki w domu. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło.

Historia święta

Historia tłustego czwartku sięga niepamiętnych czasów. Tego dnia świętowano odejście zimy i witano nadchodzącą wiosnę. Aby uczcić tę ważną uroczystość, organizowano uczty bogate w tłuste potrawy. Obecnie jednak w Polsce tłusty czwartek kojarzy się jedynie z pączkami i faworkami. Skąd pochodzi tradycja pączka?

W Polsce zwyczaj jedzenia pączków zyskał popularność w XVII wieku. Pierwotnie pączki były wyrabiane z ciasta chlebowego i smażone na głębokim tłuszczu. Wbrew temu, co znamy obecnie, kiedyś pączki były nadziewane słoniną i boczkiem. W późniejszym czasie słoninę zastąpiły migdały i orzeszki, ale nie każdy pączek był wypełniony w środku. Osoba, która trafiła na pączek z nadzieniem, mogła spodziewać się w życiu szczęścia i dostatku. W XVIII wieku do wypieku zaczęto używać drożdży. To wtedy pączki zyskały swój kulisty kształt i lekkość. Nazywane były również blinami lub babałuchami. W wersji dla dorosłych pączki nadziewano likworem lub adwokatem.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tradycyjny przepis na puszyste pączki

Składniki:

25 dag mąki pszennej,

3 łyżki cukru,

25 g świeżych drożdży,

120 ml mleka,

2 całe jajka,

1 żółtko,

25 g roztopionego masła,

szczypta soli.

Przygotowanie:

Pokruszone drożdże dodajemy do ciepłego (ale nie gorącego!) mleka. Dodajemy łyżkę mąki i łyżkę cukru, mieszamy, przykrywamy ściereczką, odkładamy na ok. 20 minut do wyrośnięcia;

Dokładnie, przez kilka minut, ucieramy jajka z żółtkiem i dwiema łyżkami cukru;

Do miski przesiewamy mąkę; dodajemy do niej sól, następnie drożdże. Mieszamy, dodajemy jajka ubite z cukrem i znów mieszamy; wyrabiamy ciasto, aż przestanie się lepić do ręki (około 10-15 minut); do tak wyrobionego ciasta dodajemy roztopione masło i znów zagniatamy do połączenia składników (UWAGA! Masło musi być ostudzone); ciasto przekładamy do naczynia, nakrywamy ściereczką, odkładamy na godzinę do wyrośnięcia;

Ciasto wykładamy na podsypany mąką blat, rozpłaszczamy, by miało grubość około 3-4 cm i następnie wycinamy w nim szklanką kółka. Wycięte krążki odkładamy jeszcze do wyrośnięcia (na minimum 20 minut). Pączki smażymy na dobrze rozgrzanym oleju – przez 2 minuty z każdej strony;

Pączki wykładamy na papierowe ręczniki, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Pozostawiamy do ostudzenia, a później za pomocą szprycy nadziewamy ulubioną marmoladą. Posypujemy cukrem pudrem. SMACZNEGO!

Na podst. radiozet.pl/ rmf. pl/