Wrzesień coraz bliżej: jak zmniejszyć stres przed nowym rokiem szkolnym?

Stres i objawy są naturalne

– „Przed rozpoczęciem roku szkolnego do aptek coraz częściej zaglądają nie tylko rodzice, ale i uczniowie czy studenci. Skarżą się na trudności z koncentracją, bezsenność, niepokój i brak energii. To naturalne objawy związane z dużymi zmianami i nowymi wyzwaniami” – mówi farmaceutka Evelina Mockė z „Eurovaistinė”.

Psycholog-psychoterapeutka Milda Kielė dodaje, że lęk przed nowym etapem jest zupełnie normalny.

– „Niepokój powinien zaniepokoić dopiero wtedy, gdy zaczyna przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu – dziecko nie podejmuje zwykłych aktywności, odczuwa silne bóle głowy, nudności czy problemy ze snem. Jeśli jednak radzi sobie z pomocą bliskich, nie ma powodu do obaw – to naturalna reakcja” – tłumaczy.

Warto wrócić do rutyny wcześniej

Specjaliści radzą, by jeszcze w sierpniu stopniowo wracać do szkolnego trybu życia.

– „Kluczowe jest regularne chodzenie spać i wstawanie, planowanie dnia z zachowaniem równowagi między nauką, odpoczynkiem a rozrywką. Trzeba też znaleźć czas na ulubione zajęcia, by umysł zdążył się zregenerować przed intensywnym okresem” – wskazuje E. Mockė.

M. Kielė* podkreśla z kolei, że ostatnie dni wakacji warto wykorzystać na przyjemności:

– „Przypomnijmy sobie listę wakacyjnych marzeń i wybierzmy coś, co jeszcze chcemy zrealizować – spacer w lesie, dzień nad jeziorem, wspólny obiad z rodziną. Można stworzyć własną tradycję zakończenia lata, by ostatnie dni kojarzyły się z radością, a nie stresem”.

Jak wspierać dziecko?

Według psycholog, bardzo ważne jest wsparcie rodziców.

– „Rozmawiajcie z dziećmi o tym, co je czeka, przypominajcie sytuacje, gdy sobie poradziły mimo początkowego strachu – np. nauczyły się jazdy na rowerze. Zapewnijcie, że będziecie obok, gdy pojawią się trudności. Dzieciom często pomaga świadomość, że rodzice także kiedyś przeżywali podobne emocje” – mówi M. Kielė.

Psychoterapeutka zaznacza, że w sytuacjach, gdy dziecko stanowczo odmawia powrotu do szkoły, nie należy go bagatelizować.

– „Nie mówmy: „musisz, bo tak” – to tylko pogłębia problem. Lepiej spokojnie zapytać, czego się najbardziej obawia, co jest dla niego trudne. Jeśli czuje się samotne, warto wspólnie przećwiczyć rozmowę z rówieśnikiem albo omówić, jakie zajęcia dodatkowe mogłyby pomóc znaleźć przyjaciół” – tłumaczy.

Wsparcie organizmu

Farmaceutka przypomina też o roli suplementacji:

– „Na koncentrację i pracę mózgu szczególnie ważne są kwasy omega-3 bogate w DHA, a także witaminy z grupy B i magnez, który pomaga w odprężeniu. Najlepiej jednak zacząć od badań krwi, by ustalić faktyczne potrzeby organizmu i uniknąć zbędnej suplementacji”.

Eksperci są zgodni – stres przed wrześniem to naturalna reakcja, ale z właściwym przygotowaniem i wsparciem bliskich można go zamienić w pozytywną energię do nauki i nowych doświadczeń.