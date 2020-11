Włoscy eksperci: Koronawirus mógł rozprzestrzeniać się w kraju już jesienią ubiegłego roku

„Przeprowadziliśmy analizę i zbadaliśmy przeciwciała w próbkach krwi 959 osób, u których zdiagnozowano raka płuc w okresie od września 2019 do marca 2020 roku. Przeciwciała skierowane przeciwko SARS-CoV-2 wykryto u 111 z 959 osób” – czytamy w raporcie opracowanym wspólnie przez Instytut Onkologii w Mediolanie i Uniwersytet w Sienie.

Naukowcy zauważają, że większość przypadków stwierdzono w Lombardii. Następne są w Piemoncie, Lacjum, Emilii-Romanii, Toskanii i Wenecji.

„Badanie to pokazuje, że Sars-Cov-2 wykryto u bezobjawowych pacjentów we Włoszech na długo przed pojawieniem się pierwszego pacjenta. Gdyby osoby bezobjawowe zostały przebadane na obecność przeciwciał przed ogłoszeniem epidemii COVID-19, mogłoby to zmienić historię pandemii” – mówią włoscy eksperci.

Jednak Massimo Galli, szef oddziału chorób zakaźnych w szpitalu Luigi Sacco w Mediolanie, wątpi, że wirus jest „tak stary” i rozprzestrzenia się we Włoszech od września 2019 roku.

„Trudno mi uwierzyć, że ten wirus jest tak stary. Z niecierpliwością czekam na konkretne dowody. Jeśli tak naprawdę było od września 2019 roku, to trzeba zrozumieć, dlaczego pierwsze wybuchy infekcji nie pojawiły się od razu” – powiedział dziennikarzom.