Włochy: 101-letni mężczyzna wyleczony z koronawirusa

Sytuacja we Włoszech jest naprawdę poważna. Obecnie liczba zakażeń w tym kraju wynosi 74 386. Z powodu powikłań zmarło 7503 pacjentów (dla porównania w Chinach odnotowano 3287 zgonów). Do tej pory udało się wyleczyć 9362 osoby. Stan 3489 pacjentów przebywających w szpitalach na terenie całego kraju lekarze określają jako ciężki.

Z Włoch płyną jednak także dobre wieści. 18 marca włoska służba zdrowia przekazała, że w Modenie na północy Włoch udało się wyleczyć 95-letnią pacjentkę. 101-letni mieszkaniec Rimini, na północy Włoch, został wyleczony z koronawirusa i wrócił do domu – ogłosiła w czwartek wiceburmistrz miasta Gloria Lisi. To najstarszy we Włoszech pacjent, który pokonał chorobę COVID-19.

Sędziwy mężczyzna, u którego w zeszłym tygodniu stwierdzono zakażenie wirusem, trafił do szpitala w swoim mieście. Jego przypadek ze względu na wiek, był bardzo skrupulatnie obserwowany przez włoskich lekarzy, którzy patrzyli z nadzieją na jego proces wychodzenia z choroby, atakującej przede wszystkim ludzi starszych.

W środę 25 marca wieczorem mężczyzna, urodzony w 1919 roku, opuścił szpital w Rimini i wrócił do rodzinnego domu.