„Wizz Air” uruchamia bezpośrednie loty z Wilna do Gdańska

Gdańsk to jedno z najbardziej malowniczych miast Polski, znane z morskiego dziedzictwa, kolorowej architektury oraz pięknych plaż nad Bałtykiem. Podróżni mogą spacerować po historycznym Starym Mieście, odwiedzić imponującą Bazylikę Mariacką, zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności lub zrelaksować się w nadmorskich kurortach w Sopocie i Gdyni.

Loty będą realizowane cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Bilety są już dostępne na stronie wizzair.com oraz w oficjalnej aplikacji WIZZ, a ceny zaczynają się od 17,99 euro.

„Cieszymy się, mogąc ogłosić nową trasę Wilno–Gdańsk, która jeszcze bardziej rozszerzy naszą siatkę połączeń w regionie” – mówi Salvatore Gabriele Imperiale, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej „Wizz Air”. „Ta nowa trasa ponownie potwierdza nasze zobowiązanie wobec Litwy oraz nasz cel oferowania pasażerom najniższych cen i najwygodniejszych rozwiązań podróżniczych. Gdańsk, ze swoją bogatą historią i nadmorskim urokiem, to doskonały kierunek zarówno na weekendowy wypad, jak i krótkie wakacje” – dodał.

Nowa trasa pojawia się po opublikowanym w zeszłym miesiącu wspólnie z litewskimi portami lotniczymi planie rozwoju „Wizz Air”, przedstawionym podczas konferencji prasowej w Wilnie. Linia lotnicza zapowiedziała wówczas znaczące rozszerzenie działalności na Litwie – od grudnia 2025 do czerwca 2026 roku uruchomi siedem nowych połączeń łączących Wilno i Połczyn z nowymi europejskimi kierunkami: Tallinnem, Krakowem, Tiraną, Podgoricą, Niceą, Turku i Oslo.

Ponadto tej zimy „Wizz Air” bazie w Wilnie przypisze trzeci samolot „Airbus A321neo”, co zwiększy możliwości przewozowe, stworzy dodatkowe miejsca pracy i uczyni ją drugą pod względem udziału w rynku linią lotniczą na Litwie.

Nowy kierunek powitał także dyrektor Litewskich Portów Lotniczych, Simonas Bartkus: „Bezpośredni lot do Gdańska jeszcze bardziej wzmocni więzi między Litwą a Polską, szczególnie w sektorze turystycznym. Gdańsk stanie się już 23. bezpośrednim kierunkiem „Wizz Air” z litewskich portów lotniczych oraz kolejnym strategicznie ważnym polskim miastem dostępnym bezpośrednimi lotami obok Warszawy i Krakowa. Ciekawostką jest fakt, że będzie to najkrótsza trasa tego przewoźnika z Litwy, a lot do Gdańska potrwa nawet krócej niż lot do Tallina.”

„Wizz Air” działa na Litwie od 2005 roku i przewiózł już prawie 13 milionów pasażerów do i z kraju. Obecnie linia oferuje 23 trasy z Litwy, łącząc pasażerów z 17 krajami i trzema lotniskami.

Nowa trasa do Gdańska jest częścią długoterminowej inicjatywy „Customer First Compass” firmy „Wizz Air” – inwestycji o wartości 14 miliardów euro na trzy lata, mającej na celu poprawę jakości produktów, polityki cenowej, usług i komunikacji.