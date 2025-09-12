Wizz Air: Nowe kierunki z Wilna i Połągi

– Przedstawiamy siedem nowych tras w Litwie, które będą uruchamiane stopniowo – od jesieni do przyszłego sezonu letniego – powiedział w piątek w Wilnie Andras Szabo, szef komercyjny Wizz Air na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Bliski Wschód.

Jak dodał, linia uruchomi też rejsy z lotniska w Połądze. Spółka zapowiada, że wszystkie nowe trasy zostaną uruchomione najpóźniej do początku sezonu letniego 2026 r.

Nowe trasy i terminy startu

Wilno – Kraków : od 27 października 2025 r.

: od 27 października 2025 r. Wilno – Tallinn , Wilno – Nicea , Wilno – Turku : od 12 grudnia 2025 r.

, , : od 12 grudnia 2025 r. Wilno – Tirana : od 31 marca 2026 r.

: od 31 marca 2026 r. Wilno – Podgorica : od 7 czerwca 2026 r.

: od 7 czerwca 2026 r. Połąga – Oslo: od 10 grudnia 2025 r.

Częstotliwości (zapowiedziane)

Tallinn – codziennie

– codziennie Kraków – 4 razy w tygodniu

– 4 razy w tygodniu Tirana , Turku – 3 razy w tygodniu

, – 3 razy w tygodniu Podgorica – 2 razy w tygodniu

– 2 razy w tygodniu Nicea – 2 razy tygodniowo zimą, 3 razy latem

– 2 razy tygodniowo zimą, 3 razy latem Oslo (Połąga) – 2 razy tygodniowo zimą, 3 razy latem

– To duża rozbudowa siatki: moce przewozowe Wizz Air na Litwie wzrosną o ponad 50 proc.. Umacniamy pozycję drugiego co do wielkości przewoźnika w kraju i mamy ambicje dalszego wzrostu – podkreślił przedstawiciel linii.

Szef Litewskich Portów Lotniczych Simonas Bartkus ocenił, że nowe kierunki „dodają atrakcyjności”, bo część rynków jest dla Litwy nowa. Zaznaczył również, że Wizz Air będzie trzecim przewoźnikiem obsługującym wszystkie trzy litewskie lotniska – obok airBaltic i Ryanaira.

Wizz Air informuje, że w tym roku z i do Litwy wykonał ok. 3 tys. lotów, realizując 99,4 proc. zaplanowanych operacji.

Obecnie, w sezonie letnim, przewoźnik lata z Wilna m.in. do: Billund, Budapesztu, Bergen, Dortmundu, Barcelony, Eindhoven, Katanii, Kutaisi, Larnaki, Londynu, Malagi, Mediolanu, Paryża, Rzymu, Tel Awiwu. Z Kowna Wizz Air obsługuje połączenie do Londynu.

Linia działa na Litwie od 2005 r., przewożąc od tego czasu blisko 13 mln pasażerów.