Witamina D: wielu osobom brakuje jej przez cały rok

Zapas z lata wystarcza na 2–3 miesiące

Organizm zaczyna odczuwać niedobór witaminy D stopniowo – nie wraz ze skracaniem się dnia, lecz po kilku tygodniach ograniczonej ekspozycji na słońce. Najczęściej dzieje się to jesienią lub zimą. Nawet jeśli latem powstaną „rezerwy”, utrzymują się one tylko 2–3 miesiące.

— „Współczesny rytm życia, gdy większą część dnia – zwłaszcza od 11.00 do 15.00 – spędzamy w pomieszczeniach, często nie pozwala organizmowi wytworzyć wystarczającej ilości witaminy D nawet latem. Dlatego niedobór coraz częściej rozpoznaje się na Litwie nie tylko w chłodnej, ale i w ciepłej porze roku” – mówi Greta Kabašinskienė, lekarz rodzinny z centrum medycznego „Antėja”.

Kiedy wystarczą słońce i dieta, a kiedy potrzebne są suplementy

Zdaniem lekarki, utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D bez suplementów jest możliwe, ale przeważnie tylko latem i pod pewnymi warunkami:

— „Latem, jeśli ktoś codziennie przebywa na zewnątrz przez 15–30 minut między 11.00 a 15.00 z odsłoniętą skórą rąk, twarzy i nóg, bez kremu z filtrem, organizm potrafi wytworzyć odpowiednią ilość witaminy D. W ciemnej porze roku, gdy słońca prawie brak, a ludzie większość czasu spędzają w pomieszczeniach, sama dieta i ruch na świeżym powietrzu zwykle nie wystarczają” – podkreśla G. Kabašinskienė.

Dodaje, że wyjątki się zdarzają (u niektórych witamina D dobrze wchłania się z pożywienia lub jest intensywnie syntetyzowana), ale to rzadkie przypadki. Większości osób jesienią i zimą zaleca się suplementację, by utrzymać optymalny poziom.

Witaminę D dostarczają także produkty spożywcze: tłuste ryby (łosoś, makrela, śledź, tuńczyk), wątroba dorsza i tran, żółtka jaj, wątróbka, masło, tłustsze sery, niektóre grzyby oraz produkty wzbogacane. Jednak – jak zaznacza lekarka – samą dietą trudno osiągnąć zalecane dobowe ilości, bo zawartość witaminy D w żywności jest ograniczona.

Ruch na świeżym powietrzu pomaga odporności

Na ogólną kondycję i odporność – także jesienią – istotnie wpływa regularna aktywność fizyczna na zewnątrz. W połączeniu z zbilansowaną dietą, dobrym snem, zarządzaniem stresem, silnymi więziami emocjonalnymi i unikaniem nałogów jest to fundamentem dobrego zdrowia. Aktywność na świeżym powietrzu wzmacnia układ immunologiczny, obniża poziom stresu i poprawia nastrój.

Objawy niedoboru są podstępne

Niedobór witaminy D często długo nie daje wyraźnych sygnałów. Pierwsze oznaki bywają subtelne: zmęczenie, osłabienie, bóle mięśni, rozdrażnienie. Mimo pozornie dobrego samopoczucia organizm może już sygnalizować wyczerpywanie się zapasów.

Zbadaj poziom jesienią i monitoruj terapię

— „Warto wykonać badanie poziomu witaminy D już na początku jesieni – we wrześniu lub październiku – zanim rozpocznie się okres największego deficytu słońca. Jeśli występują dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak mała ekspozycja na słońce, określony typ skóry, choroby przewlekłe czy otyłość, badanie zaleca się o każdej porze roku” – radzi G. Kabašinskienė.

Po stwierdzeniu niedoboru należy obserwować przebieg wyrównywania poziomu – sprawdzać, jak organizm reaguje na suplementację i czy konieczna jest korekta dawek, co powinno następować po konsultacji z lekarzem.