Wielka Brytania: Od 12 kwietnia następny etap znoszenia restrykcji

Nie złożył jednak żadnych wiążących deklaracji, czy wznowienie podróży zagranicznych – co wstępnie planowane jest na 17 maja – będzie możliwe w tym terminie.

Podczas konferencji prasowej na Downing Street Johnson oraz towarzyszący mu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance potwierdzili, że wszystkie cztery warunki, od których uzależniano przejście do następnego etapu znoszenia restrykcji, zostały spełnione. Te warunki to postęp w liczbie zaszczepionych osób, dowody, że szczepionki zmniejszają liczbę zakażeń i hospitalizacji, zmniejszająca się presja na publiczną służbę zdrowia oraz brak znaczącego wzrostu liczby nowych importowanych wariantów koronawirusa.

W związku z tym, od 12 kwietnia zacznie się drugi z czterech etapów wychodzenia z lockdownu w Anglii. Zgodnie z nim, otwarte będą mogły być wszystkie sklepy, a nie tylko te sprzedające artykuły pierwszej potrzeby, wznowić działalność mogą punkty usługowe wymagające bliskiego kontakty, w tym salony fryzjerskie, otwarte mogą zostać siłownie, salony spa, ogrody zoologiczne, parki tematyczne i biblioteki. Puby, restauracje i inne lokale gastronomiczne mogą obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz, w tym podając alkohol. Członkowie tego samego gospodarstwa będą mogli podróżować po terenie Anglii i nocować w miejscach bez wspólnych przestrzeni, np. na kempingach czy w domkach letniskowych. Zwiększona zostanie maksymalna liczba osób uczestniczących w ślubach – do 15 i osób mogących odwiedzać krewnych w domach opieki – do dwóch.

Johnson niewiele jednak zdradził na temat dwóch spraw, które jak wcześniej twierdziły media, miały być głównymi tematami konferencji – podróży zagranicznych i certyfikatów covidowych. W kwestii podróży powiedział jedynie, że ma nadzieję wznowienie ich zgodnie z planem, ale za wcześnie jest, by składać wiążące obietnice. Dodał, że w dalszej części tygodnia zostaną podane informacje na ten temat.

Potwierdził też wcześniejsze informacje, że podczas pilotażowych wydarzeń między połową kwietnia a połową maja będą przeprowadzone testy certyfikatów covidowych. Powiedział jednak, że nie ma planów, by zaczęły one obowiązywać ani w najbliższym etapie znoszenia restrykcji, czyli od 12 kwietnia, ani w kolejnym – od 17 maja.

Wcześniej w poniedziałek poinformowano o wykryciu 2762 zakażeń koronawirusem i zarejestrowaniu 27 zgonów z powodu Covid-19. W obu przypadkach są to nieco wyższe liczby niż podane w niedzielę, co po części wynika z uwzględnienia w nich zaległych danych z Walii i Irlandii Północnej. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 31,6 mln osób, a obie – ponad 5,4 mln.