We wrześniu Litewskie Porty Lotnicze obsłużyły ponad 670 tys. pasażerów

Lotniska w Kownie i Połądze odnotowały dwucyfrowe wskaźniki wzrostu liczby pasażerów w 2025 roku. W Kownie liczba podróżnych we wrześniu przekroczyła 140 tysięcy, co stanowi wzrost o prawie 10% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W Połądze odnotowano wzrost o 19% (40,2 tysiąca pasażerów), podczas gdy w Wilnie wzrost wyniósł 4% (niemal 490 tysięcy pasażerów).

Do wyników wrześniowych na lotnisku w Palandze przyczyniły się także czarterowe loty do Egiptu, które rozpoczęły się pod koniec miesiąca.

Łącznie w Litewskich Portach Lotniczych we wrześniu obsłużono 5507 lotów, co stanowi wzrost o prawie 3% w porównaniu do września ubiegłego roku. Na lotnisku w Wilnie obsłużono 3916 lotów, w Kownie – 1134 loty, a w Połądze – 457 lotów.

Przypomnijmy, że wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w tym roku w Litwie pokazują, iż 9 na 10 osób uważa, że jakość transportu lotniczego w kraju poprawiła się w ciągu ostatniego roku. Do najważniejszych kryteriów postępu respondenci zaliczyli różnorodność tras, wygodne godziny odlotów oraz częstotliwość lotów.