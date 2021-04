W Wilnie powstaje film o polskim gangsterze

Film reżyseruje Maciej Kawulski, głównego bohatera gra znany polski aktor Dawid Ogrodnik. Kawulski zdecydował się na film w Wilnie ze względu na wyjątkową architekturę więzienia na Łukiszkach i wileńskiej Starówki, która „zagra” Budapeszt.

Wileńskie Biuro Filmowe informuje o krótkoterminowych ograniczeniach ruchu podczas kręcenia filmów:

– 25 kwietnia prace nad filmem będą odbywać się w więzieniu na Łukiszkach, ruch jest zabroniony dla pojazdów innych niż te, których kierowcy chcą korzystać z miejsc parkingowych przy ulicy Lukiškių.

– 26 kwietnia od godz. 9 do 15 na odcinku ulicy Subačiaus obok ul. Bokšto do ul. šv. Kazimiero, ruch pojazdów i pieszych będzie zatrzymywany na krótki czas (do 5 minut). Od 25 kwietnia do 26 kwietnia (godz. 16.00) przy ulicach Subačiaus i A. Strazdelio zarezerwowanych będzie 40 miejsc parkingowych.