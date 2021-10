W Warszawie odbyła się akcja solidarności – obchody 48. urodzin Andżeliki Borys

23 marca Andżelika Borys została zatrzymana, najpierw za organizację Jarmarku Kaziuki, który władze uznały za „nielegalny”. Nie wyszła już jednak z aresztu, bo wszczęto wobec niej i innych trojga działaczy ZPB sprawę karną o rzekome „podżeganie do nienawiści”. Prokuratura twierdzi, że doszło do „rehabilitacji nazizmu” – ZPB organizował imprezy poświęcone żołnierzom Armii Krajowej i podziemia antysowieckiego. Andżelice Borys grozi za to 12 lat więzienia.

Warszawskie obchody 17 października zorganizowali działacze Związku Polaków na Białorusi, którzy musieli opuścić ten kraj oraz Fundacja Polska 360.