W środę Prezydent RP rozpoczyna cykl wizyt w Europie Południowej

Prezydenci Polski i Słowacji Andrzej Duda i Zuzana Čaputová udadzą się dzisiaj wieczorem ze wspólną wizytą do Portugalii i Włoch, by przekonywać do uznania Ukrainy za państwo kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej.

W Bradze, Lizbonie i Rzymie przewidziane są w środę i czwartek spotkania z Prezydentem i Premierem Portugalii oraz Prezydentem Włoch.

Później delegacje Polski i Słowacji udadzą się wspólnie do Bukaresztu, gdzie w piątek zbiera się szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej, państw wschodniej flanki NATO.

„Wizyta jest częścią kampanii na rzecz Ukrainy, którą oboje Prezydenci zapowiedzieli w czasie niedawnego spotkania w Bratysławie. Nasze państwa, wspierane przez Estonię, Litwę i Łotwę będą wspólnie przekonywać do przyznania Ukrainie statusu kandydata” – zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

„Polska i Słowacja należą do grupy najbardziej zaangażowanych przyjaciół Ukrainy w ramach Unii” – podkreślił.

„Ukraina jest UE potrzebna, Unia jest potrzebna Ukrainie, to będzie związek, który dla obu stron będzie korzystny” – komentuje szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot.

„Prezydent RP skupił wokół siebie i wokół Polski grupę przywódców regionu, którzy dobrze rozumieją zagrożenia, które stwarza Rosja” – mówi minister Szrot. Działania te dotyczą – jak kontynuował Szrot – „naszych partnerów w UE i NATO, przekonując ich do stanowiska nie tylko Polski, ale całego regionu”.