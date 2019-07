W sobotę przypada Światowy Dzień Pocałunku

vdu

Pomysłodawcą Dnia Pocałunku – jak podaje internetowy kalendarz świąt nietypowych – prawdopodobnie jest… jedna z brytyjskich firm sprzedających abonament stomatologiczny. Coś w tym jest, bowiem mając w planach całowanie, warto zadbać o higienę. Mimo to, pomysł ten na tyle spodobał się ONZ, że na początku lat 90. oficjalnie ustanowiło to święto.

Pocałunek to nie tylko wyrażanie uczuć, takich jak miłość czy pożądanie. Eksperci przekonują, że jest w nim coś więcej… Badacze zajmujący się filematologią, a więc nauką o tym zjawisku, przekonują, że całowanie: pomaga zniwelować stres, pozytywnie wpływa na układ krążenia oraz przyczynia się do obniżenia cholesterolu, a to „z języczkiem” angażuje aż 34 mięśnie twarzy.

Co ciekawe, w całowaniu odbyły się też zawody. I tak rekord w 2011 roku ustanowiła para z Tajlandii, która całowała się przez 46 godzin i 24 minuty. Co więcej, pod hasztagiem „kiss” na Instagramie kryje się ponad 37 mln zdjęć.

Jak się okazuje, całowanie może być receptą na udany związek, o czym przekonywała właśnie na swoim profilu społecznościowym Maja Bohosiewicz. Aktorka, a także siostra – również aktorki, Soni Bohosiewicz – prywatnie jest mamą dwójki dzieci. Pod koniec 2018 roku wyszła za mąż, a po kilku miesiącach podzieliła się ze swoimi fanami pewną refleksją, do której skłoniły ją życzenia jednego z gości, przyjaciółki rodziny, siedemdziesięcioletniej Wandzi, która ze swoim mężem była na dobre i na złe.