W krajach bałtyckich ceny paliw wzrosły w pierwszym miesiącu roku

Najtańsza benzyna 95 jest na Litwie, natomiast najtańszy olej napędowy pozostał na Łotwie. Najdroższe paliwo jest w Estonii.

Średnia cena litra najpopularniejszej benzyny 95 na stacjach Circle K w Wilnie wzrosła o 2% do 1,506 euro, w Rydze – 5,4% do 1547 euro, w Tallinie – 5,1% do 1639 euro.

Ceny benzyny 98 wynoszą odpowiednio 1,605 euro, 1,574 euro i 1,689 euro za litr.

Litr oleju napędowego w Wilnie wzrósł o 5,1 proc. do 1,436 euro, w Rydze – 7,2 proc. do 1387 euro, w Tallinie – 11,9 proc. do 1499 euro.