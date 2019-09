,,W głębi lasu” – kolejny polski serial na Netflixie

vdu

– Jestem bardzo dumny, że współpracuję z niesamowitą obsadą i twórcami z Polski oraz pomagam ich znakomitą pracę przedstawić widzom Netflix na całym świecie – mówi autor bestselleru, Harlan Coben.

Produkcją serialu zajmie się ATM Grupa. Producentką kreatywną jest Anna Nagler, natomiast producentami wykonawczymi – Andrzej Muszyński z ATM Grupy oraz Harlan Coben. Serial będzie zawierał sześć odcinków, które wyreżyserują Bartosz Konopka i Leszek Dawid.

– ATM Grupa zaprosiła do współpracy najlepszych producentów, scenarzystów i reżyserów, którzy stworzyli wierną adaptację książki, a jednocześnie nadali jej lokalnego kolorytu i wprowadzili bohatera, który idealnie dopełnia wciągającą opowieść o utraconej niewinności i oczyszczeniu, jakie niesie ze sobą prawda – mówi Michael Azzolino, dyrektor ds. międzynarodowych produkcji oryginalnych w Netflixie.

Akcja serialu ,,W głębi lasu”, w przeciwieństwie do książkowego oryginału, będzie się rozgrywać w Polsce. Fabuła obejmie dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść przedstawi losy warszawskiego prokuratora Pawła Kopińskiego, który po upływie wielu lat nie może się otrząsnąć po śmierci siostry, zaginionej podczas obozu letniego.

Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.

– Paweł Kopiński jest dla mnie niezwykłym bohaterem. Chciałbym mieć tyle siły co on. Los przetoczył się przez jego życie jak tornado, zabrał mu najbliższe osoby, naznaczył go porzuceniem, samotnością, zdradą, a mimo tego, ten facet ciągle wstaje, walczy i nie traci wiary w ludzi. Jeśli jemu się uda pokonać swoje demony, uznać błędy, zmierzyć z przeszłością, sięgnąć po prawdę, odzyskać spokój i wybaczyć sobie – to wierzę, że mnie też może się udać. To jest najbardziej budujący przekaz tej opowieści – mówi Bartosz Konopka, reżyser serialu.

Harlen Coben niewątpliwie jest numerem 1 w rankingach ,,New York Timesa”. Bibliografia pisarza zawiera 30. powieści, które zostały wydane w 43. językach na całym świecie. Nakład jego dzieł przekracza 70 mln sztuk. W 2018 roku pisarz podpisał umowę z Netflixem. W ramach ich współpracy zostaną zekranizowane 14. powieści autora. Książki Cobena zostaną zaadaptowane przez producentów z różnych krajów świata. Obecnie Netflix pracuje nad brytyjskim serialem ,,Stranger”, w którym główną rolę zagra Richard Armitage (znany przede wszystkim z filmu ,,Hobbit”, w którym wystąpił jako Thorin Dębowa Tarcza – przyp. red.) oraz hiszpańskim ,,El Inocente”.

,,W głębi lasu” to druga polska produkcja na Netflixie. Pierwszym polskim serialem, który ukazał się na platformie, było widowisko ,,1983”, który nie zostało zbyt pozytywnie przyjęte przez większość widzów i krytyków. Krytyka padła m.in. na słabą grę aktorską, brak intrygi oraz słabo napisane i niezredagowane dialogi.

Prawdopodobnie ,,W głębi lasu” nie powtórzy losu swojego poprzednika. Po pierwsze, ze względu na to, że reżyserami są osoby, których seriale cieszą się ogromną sławą wśród widzów (m.in. Bartosz Konopka został nominowany do Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny ,,Królik po berlińsku” – przyp. red.) Co więcej, samo nazwisko autora powieści gwarantuje zainteresowanie serialem wśród widzów Netflixa.

Na dany moment dokładna data premiery serialu nie jest znana. Projekt jest wsparty finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.