W Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady Prezydent RP przejdzie w Marszu Żywych

Marsz Żywych tradycyjnie odbywa się w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady. W 2022 r. przypada on 28 kwietnia. Uczestnicy marszu wspólnie pokonują trzykilometrową trasę wiodącą spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym niemieckim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz II–Birkenau.

Tegoroczny Marsz Żywych odbędzie się w cieniu wojny na Ukrainie.

W 2018 roku w Marszu Żywych Prezydent Andrzej Duda wziął udział razem z Prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem. – Spotykamy się, aby dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, żeby powiedzieć: „Nigdy więcej” – mówił wówczas Prezydent RP.

Projekt „Marsz Żywych” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich, by oddać hołd ofiarom Holokaustu. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II–Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Tegoroczny Marsz odbędzie się w Oświęcimiu i Brzezince po dwuletniej przerwie, którą wywołała pandemia COVID–19.