Valerjan Romanovski wyrusza do Jakucji

„Już 20 stycznia zespół Oswajamy żywioły wylatuje do Jakucji (Sacha). Przez dwa lata poznawaliśmy swoje organizmy w projekcie Oswajamy Mróz, zrealizowaliśmy kilka mniejszych wydarzeń (zakończone rekordami Guinnessa), czas na sprawdzian” – napisał Romanovski.

Do Jakucji z Polski wylatuje zespół: Wawrzyniec Kuc-kierownik zespołu, Piotr Marczewski- instruktor survivalu, Marcin Medyk- ratownik medyczny, Tomek Kutycki- ratownik, Małgorzata Kutycka -ratownik. W Jakucji do zespołu dołączą Jakuci, ok. 8 osób.

Valerian Romanowski pochodzi z Wileńszczyzny, ale od przeszło 25 lat mieszka i pracuje w Polsce. Jego pasją, oprócz jazdy na rowerze jest technologia drewna i stolarstwo. Na co dzień wykłada na Wydziale Technologii Drewna na SGGW w Warszawie.

Od lat pasjonuje się badaniem i analizowaniem możliwości ludzkiego organizmu. Interesują go ograniczenia, kiedy i w jakich przypadkach mogą występować. Eksperymentuje z sobą samym. Ma duże doświadczenie oraz wiedzę na temat procesów przygotowawczych i udziału w zawodach długodystansowych, co przełożyło się na obecny poziom jego formy .

Rekordzista od wielu lat związany jest z Fundacją DKMS Polska i zarejestrowany w jej bazie jako dawca. Każdy swój wyczyn dedykuje chorym na nowotwory krwi, zwracając uwagę innych na walkę, którą chorzy muszą stoczyć ze słabością swojego organizmu i zachęcić wszystkich zdrowych do rejestracji w bazie dawców szpiku i komórek macierzystych krwi.