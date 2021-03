„Uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola kobiet w każdej sferze naszego życia”. Prezydent RP złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet

Prezydent zwrócił się zwłaszcza do kobiet bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią. W tym trudnym czasie bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola kobiet w każdej sferze naszego życia – zaznaczył Andrzej Duda.

Życzenia wszystkim Paniom Prezydent złożył również we wspólnym filmie z pracownikami Kancelarii. – Dziękuję wszystkim Paniom wspaniale wykonującym swoje zadania zawodowe, za cierpliwość, za ciepło, za fachowość, za wszystko co na co dzień nam ofiarujecie – mówił. Minister Grażyna Ignaczak-Bandych życzyła wiary w nieograniczone możliwości, które drzemią w kobietach.