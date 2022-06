Ukraina przewiduje niższe zbiory zboża

„Zbiory zbóż w tym roku wyniosą około 48-50 mln ton. Oczywiście to mniej, niż w poprzednich latach, kiedy byliśmy przyzwyczajeni do 60-75-85 mln ton, ale jeśli spojrzymy na dziesięcioletnią historię, kiedy bywało 40-45 mln ton — obecną sytuację nie nazwiemy krytyczną” – podkreślił.

Według T. Vysockiego zbiory pszenicy w tym roku mogą wynieść 18-20 mln ton, kukurydzy — ok. 24 mln ton, jęczmienia – 5 mln ton, słonecznika — ok. 10 mln ton, soja – 2,5-2,8 mln ton, rzepaku — ok. 2,5 mln ton.

Na początku tego miesiąca Ukraiński Związek Zbożowy zmienił swoje prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów zboża i roślin oleistych w kraju z 63 mln ton do 66,5 mln ton. Według ekspertów ilość pszenicy może sięgnąć 19,2 mln ton, kukurydzy – 26,1 mln ton, jęczmienia – 6,6 mln ton, słonecznika – 9 mln ton, soja – 2,1 mln ton, rzepaku – 1,5 mln ton.