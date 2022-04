Transmisja Mszy św. z Kowalczuk w TVP Wilno

„Pragnę, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” to słowa Jezusa zapisane przez s. Faustynę Kowalską w jej „Dzienniczku”. Święto Miłosierdzia obchodzone jest w całym Kościele katolickim. Taką decyzję podjął papież Jan Paweł II w czasie kanonizacji s. Faustyny 20 kwietnia 2000 r.

W związku z tym świętem TVP Wilno zaprasza widzów do uczestniczenia w transmisji mszy św. z kościoła w Kowalczukach w rejonie wileńskim. Ze świątyni pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jej budowę rozpoczęto w 1995 roku, a konsekrowano w roku 2000. To pierwszy kościół w rejonie wileńskim wybudowany po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Przy kościele znajduje się również pierwszy na Litwie pomnik Jana Pawła II. To dwumetrowa figura z brązu przedstawiająca papieża – Polaka z uniesionymi rękoma w geście powitania.

Transmisja mszy świętej rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia o godzinie 9:55 czasu litewskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wilno.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Wilno.

Źródło: TVP Wilno