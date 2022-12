Transmisja Mszy Św. z Estonii

„Nasza katedra jest skromna, w stylu kościołów na północy Europy. Osoby, które ją odwiedzają są jednak zachwycone jej prostotą, pięknem i mistyczną, modlitewną atmosferą. Powstała na terenie kościoła i klasztoru dominikańskiego z XIII wieku” – podkreśla proboszcz katedry w Tallinnie, ks. Tomasz Materna. Dodaje, że Kościół katolicki w Estonii można porównać do małego ziarenka z którego już wyrasta roślina i zaczyna wydawać owoce.

„Transmisja mszy św. z katedry w Tallinnie to dla nas niezwykle ważne, znaczące wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że w czasie świąt Bożego Narodzenia, będziemy gościli we wspólnocie katolickiej wśród której jest wielu Polaków” – podkreśla Mirosław Ciunowicz – dyrektor TVP Wilno.

„W stacji TVP Wilno pokazujemy informacje i programy dotyczące również życia mieszkańców na Łotwie i w Estonii. Wymiar religijny życia ludzi jest niezwykle istotny, dlatego z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie od ks. Tomasza Materny z Tallinna” – dodaje Mirosław Ciunowicz.

W Estonii około 70% mieszkańców nie utożsamia się z żadną wspólnotą religijną. To jeden z najbardziej zlaicyzowanych krajów Europy. Najwięcej osób wierzących jest wyznania prawosławnego lub są to wyznawcy należący do Estońskiego Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego.

W Estonii mieszka obecnie około 8 tys. katolików. Większość z nich, to studenci z zagranicy i pracownicy firm z różnych krajów świata. M. in. dlatego msze św. w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie odprawiane są w 5 językach: po estońsku, polsku, angielsku, rosyjsku i łacinie.

W całym kraju jest zaledwie 13 kapłanów katolickich, w tym 5 Polaków. Nie ma wśród nich żadnego Estończyka. Być może ta sytuacja się zmieni w związku z rozpoczęciem działalności w 2016 pierwszego w historii seminarium duchownego w Estonii. W ubiegłym roku odbyło się w nim pierwsze święcenie kapłańskie, otrzymał je Polak pochodzący ze Szczecina, Eliasz Wojciechowski.

Transmisja mszy św. z katedry w Tallinnie rozpocznie się w TVP Wilno o godz. 9. 55 czasu litewskiego. Uczestniczyć w niej będą mogli widzowie na całym świecie, gdyż transmisja będzie pokazywana również w TVP Polonia.