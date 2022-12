Tradycje wigilijne – co symbolizują?

Upiększanie choinki

W wielu domach choinkę upiększa się w Wigilię Bożego Narodzenia. Zwyczaj ten nie należy do polskich tradycji – choinkę upiekszają w całym świecie. W Polsce i Litwie zwyczaj ten pojawił się dopiero pod koniec XIX wieku. Gwiazda umieszczana na czubku oznacza gwiazdę betlejemską, bombki symbolizują rajskie owoce.

Dzielenie się opłatkiem

Jedną z najważniejszych tradycji Wigilii jest dzielenie się opłatkiem. Wbrew pozorom nie jest to tylko składanie sobie życzeń. Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, ponieważ ludzie, którzy się ze sobą kłócą, nie mogą zasiąść przy świątecznym stole. Z pozoru drobny gest pokazuje, że ludzie czują się ze sobą zjednoczeni.

12 potraw

Tradycją jest, aby na wigilijnym stole znalazło się 12 potraw. W dawnych czasach ilość jedzenia spożywanego w Wigilię Bożego Narodzenia była inna – było ich 7, 9 lub 11. Ponadto wierzono, że nieparzyste liczby przynoszą szczęście przez cały rok. Tradycja stawiania na stół 12 potraw symbolizuje 12 apostołów.

Dodatkowe krzesło przy wigilijnym stole

Dodatkowe krzesło i nakrycie stołu to ważna tradycja wigilijna, która ma na celu pamięć o osobach samotnych. Znaczy to również, że jesteśmy gotowi zaprosić każdego, kto dziś wieczorem zapuka do naszych drzwi.

Siano pod obrusem

Umieszczanie siana pod wigilijnym obrusem symbolizuje stajenkę w Betlejem, miejscu narodzin Jezusa. Kiedyś nie można było sobie wyobrazić wigilijnego stołu w jakimkolwiek innym kolorze niż biały. Jest to oczywiście symbol czystości Maryi.