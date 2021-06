Totus Tuus: Wiara zawsze jest modna

Jak powstał pomysł na tworzenie swojej marki ubranek w tematyce religijnej?

– Trzy dziewczynki w wieku 3, 9 i 10 lat wpadły na pomysł utworzenia swojej marki ubranek. Przyczyną tego był mały i nieodpowiedni wybór ubranek dla dzieci na rynku z pasującymi dla dzieci (dorosłych także) nadpisami i rysynkami. Niestety, w sklepach jest dużo wszystkiego, lecz gdy zaczyna się czytać co wlaściwie znaczą nadpisy na ubraniach, czasem okazuje się, że tego nosić nie należałoby…

Dziewczynki już blisko rok wymyślaja koszulki z rysunkami o tematyce religijnej, gdyż rosną w rodzinie wierzącej. To nie lada wyzwanie w nasze czasy tworzyć coś takiego, a w dodatku atrakcyjnego dla mlodzieży, ale o dziwo, koszulki stają się popularne.

Pomysł powstał nie cały rok temu, kiedy na święta Bożego Narodzenia nie mogliśmy znaleźć koszulek dla calej rodzinki z sensownym nadpisem i ilustracją, bo wszystkie były o jeleniach, santa itd., a my szukaliśmy czegoś, co odzwierciedliłoby prawdziwy sens świąt – narodzenie Jezusa. Zrozumieliśmy, że temat jest niepopularny (w Polsce sytuacja jest na lepszym poziomie), więc wykonaliśmy kawał dobrej roboty i zamówiliśmy koszulki w drukarni. Kiedy opublikowaliśmy kilka zdjęc na Facebook’u, otrzymaliśmy wiele wiadomości z prośbą o zrobienie takich koszulek dla innych rodzin. Czasem były to osoby zupełnie nieznajome. Wtedy to powstał pomysł kontynuować tę działalność. Zrobiliśmy kubeczki, uszylismy kostiumy, nadrukowaliśmy obrazy, nowoczesne dekoracje na ściany, pasujące ozdabiać pokój nastolatka.

Czy Państwa córki chętnie się angażują w tą działalność?

-One są motorem tego wszyskiego. Są głównymi projektantkami, modelkami, wpadają ciągle na nowe pomysły i nie dają stać na miejscu.

Gdzie można nabyć tworzone przez Państwa artykuły?

-Na naszej stronie Facebook’u: Totus Tuus. ((1) Totus Tuus | Facebook).

Trzeba przyznać, że biznesem tego nie da się nazwać, bo jest to raczej rodzinne hobby, którego celem jest promowanie wartości katolickich u mlodzieży i udowodnienie, że wiara zawsze jest modna.