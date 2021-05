„The Roop” zachwycili Europę i są w finale Eurowizji!

We wtorek (18 maja) wieczorem, po rocznej przerwie, odbył się pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie otworzyli reprezentanci Litwy - zespół The Roop, którzy wykonali utwór "Discoteque". Występ został dobrze oceniony wśród zagranicznych widzów - Litwa dotarła do finału!