Sztuczna inteligencja będzie rozmawiała po litewsku

Według Ministerstwa Ekonomiki i Innowacji, jest to ciąg dalszy projektu, ponieważ pewne działania w cyfryzację języka litewskiego już zostały poczynione. Kolejny etap ma na celu nauczanie sztucznej inteligencji zrozumienia, analizowania, słuchania, czytania, rozmawiania i pisania po litewsku.

„W przyszłości w sektorze publicznym można będzie zatrudnić roboty, które będą świadczyć część usług po litewsku” – czytamy w oświadczeniu prasowym resortu.

W opinii Dariusa Amilevičiusa, kierownika laboratorium systemów intelektualnych fakultetu informatycznego Uniwersytetu Witolda Wielkiego, jest to projekt, który po realizacji będzie miał prawie nieograniczone zastosowanie w dziedzinach, jakie używają języka litewskiego. Co prawda, inną stroną medalu jest to, że zastosowanie sztucznej inteligencji spowoduje duże zmiany na rynku pracy.