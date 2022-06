Szkolenie online „Ukryty potencjał – rozwój zawodowy ucznia z autyzmem”

CELEM WYDARZENIA jest ukazanie potencjału osób ze spektrum autyzmu,

możliwości ich rozwoju, społecznej integracji oraz rozpoczęcia kariery zawodowej

w branży IT, w której stale rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych specjalistów.

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

do szkół ponadpodstawowych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych; do nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

CZAS TRWANIA: 2 godziny zegarowe + 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi

TERMIN: 28 czerwca (wtorek), godz. 12:30

ZARYS SZKOLENIA:

paradygmat neuroróżnorodności (neurodiversity), czyli spojrzenie na

autyzm jako potencjał – autyzm jako sposób funkcjonowania, specyficzne

cechy jako mocne strony ucznia z autyzmem neuroróżnorodność na rynku pracy – szansa dla absolwentów ze

spektrum autyzmu (poszukiwane kompetencje pracownicze, potencjalne

zawody, korzyści pracodawcy) wyzwania wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego w planowaniu

ścieżki edukacyjnej i zawodowej ucznia z autyzmem – odkrywanie własnych

zasobów, orientacja zawodowa strategie wspierania w rozwoju ucznia z autyzmem – pokonywanie

ograniczeń (dostosowania), wzmacnianie kluczowych kompetencji

WARUNKI UDZIAŁU:

Obowiązkowa rejestracja poprzez poniższy formularz:

https://forms.gle/HCFTj5JFrVGDLdMZ9

Termin rejestracji: do 25 czerwca

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do wydarzenia na podany adres e-mail najpóźniej dzień przed szkoleniem. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział (w formie online).