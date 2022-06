Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Rydze

„Ukraina przez dziesięciolecia była ogromnym spichlerzem, dostarczycielem zboża, ziaren słonecznika, oleju słonecznikowego do bardzo wielu krajów na świecie” – mówił Prezydent Duda, wskazując, że kraje Afryki Północnej zaspokajają aż 80 proc. swojego zapotrzebowania na zboża poprzez import z Ukrainy.

Zapowiedział, że omówiony zostanie również temat współpracy państw Trójmorza z Ukrainą i wyraził nadzieję, że już w poniedziałek temu państwu zostanie przyznany status kandydata do UE.

Przywódcy państw Trójmorza będą rozmawiali także m.in. o rozwoju infrastruktury, zacieśnianiu więzi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także współpracy w ramach NATO.

Poza liderami państw Inicjatywy Trójmorza w spotkaniu bierze udział także Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Współpraca państw Trójmorza rozpoczęła się z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy oraz ówczesnej prezydent Chorwacji Kolindy Grabar–Kitarović.

„Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo–Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym”.

Przed wylotem do Rygi Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch podkreślał, że szczyt odbywać się będzie w kontekście ukraińskim. „Prezydent będzie bardzo dużo mówił o grożącej światu klęsce głodu i kryzysie żywnościowym” – przekazał.

Wskazał, że ważnym tematem szczytu będzie rola Ukrainy w Trójmorzu. „Do tej pory bardzo często podkreślano, że Trójmorze jest zasadniczo inicjatywą dla państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast wszyscy widzimy, co się dzieje – moment jest historyczny, Ukraina otrzyma – jestem co do tego przekonany, pewien, wierzę w to – status kandydata do członkostwa Unii Europejskiej” – mówił.

W poniedziałek o godz. 16 lokalnego czasu w Rydze Prezydent Duda spotka się z Prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem, a następnie będzie rozmawiał z Prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem.

Na godz. 17.25 zaplanowane jest powitanie polskiego Prezydenta przez Premiera Łotwy Kriszjanisa Karinsza, a następnie udział Prezydenta RP w dyskusji w ramach Forum Biznesowego podczas 7. Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Hanzas perons).

We wtorek o godz. 11 Andrzej Duda odwiedzi Polski Kontyngent Wojskowy w Adazi na Łotwie, który wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO; zaplanowano tam wystąpienie Andrzeja Dudy.