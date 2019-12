Sylwester w Polsce coraz bardziej ekologiczny

vdu

Podczas gdy samorząd wileński chwali się pokazem fajerwerków w sylwestra, polskie miasta ze sztucznych ogni rezygnują. Wszystko to ze względu na hałas, jaki generują i substancje, które wytwarzają podczas spalania.

– Rok temu podjąłem decyzję, że na warszawskim sylwestrze nie będzie fajerwerków, bo fajerwerki płoszyły nasze zwierzęta. Większość czworonogów chyba była z tego zadowolona. W związku z tym w tym roku taka sama decyzja. Chcemy dać dobry przykład i liczymy na Wasze wsparcie – w mediach społecznościowych dzieli się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W zamian mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Szczecina i Rzeszowa będą w tym roku mogli podziwiać show laserowe. Mielec dodatkowo wyświetli mapping na jednym z budynków. W Łodzi i Sosnowcu fajerwerki zostaną zastąpione bowiem przez drony podświetlone diodami LED. Urządzenia wykonają w powietrzu szereg skomplikowanych konfiguracji zgranych z muzyką. Wrocław, Bydgoszcz oraz Toruń postanowili postawić na serpentyn i konfetti. Mieszkańców Lublina będzie zaś tradycyjnie cieszyć pokaz fireshow. Fajerwerków nie odpali również Sopot. W kurorcie obowiązuje całoroczny zakaz odpalania fajerwerków z wyjątkiem sylwestra, jednak za namową miasta większość hoteli zadeklarowała, że nie będzie organizować własnych pokazów.

Gdynia z pokazu sztucznych ogni nie zrezygnowała, jednak jak zapewniają organizatorzy imprezy, puszczane będą bardziej ekologiczne fajerwerki. Mają być cichsze, wyemitują mniej spalin, a odpady będą biodegradowalne. Poziom emisji hałasu zostanie ograniczony do 60 procent.

Rada Miasta Gdańska oraz Zakład Utylizacyjny w Gdańsku z myślą o przyrodzie próbujązaś skłonić mieszkańców do wyrzucania butelek we wskazane miejsce. W związku z tym, w noc sylwestrową mieszkańcy oraz goście będą mogli wziąć udział w „konkursie butelkowym”.

– Wystarczy w noc sylwestrową wrzucić do oznakowanego pojemnika szklaną butelkę po napoju, którym witaliście Nowy Rok. Do butelki trzeba włożyć kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu. Do wygrania są hulajnoga elektryczna, soundbar, słuchawki bezprzewodowe oraz głośniki – na Facebooku pisze prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Konkurs będzie miał również wymiar charytatywny – ilość zebranego szkła przełoży się na pieniądze dla fundacji wspierającej dzieci autystyczne i osoby starsze.