Święta to duży wydatek, również energetyczny. Czy da się oszczędnie przygotować święta?

W wielu polskich domach światełka świąteczne w okresie Bożego Narodzenia działają przez wiele godzin, przyczyniając się w znaczącym stopniu do wzrostu rachunków za energię. Dlatego warto pamiętać, że lampki świąteczne w ciągu dnia są słabiej widoczne, a pozostawianie ich włączonych na noc sprawia, że świecą się w pustych pokojach. Jeżeli zatem będziemy wyłączać światełka w ciągu dnia, w nocy oraz wychodząc w domu, może się to przełożyć na znaczną oszczędność energii.

Dobrym rozwiązaniem są również tak zwane timery, czyli specjalne wtyczki do kontaktu, które mogą same włączyć i wyłączyć świąteczne oświetlenie o określonej porze dnia. Co ciekawe, niektóre nowoczesne światełka można obsługiwać z poziomu telefonu, dzięki czemu można włączyć i wyłączyć lampki, nie wstając nawet z kanapy.

Warto również pamiętać o tym, że choć światełka choinkowe wyposażone w żarówki LED są droższe w zakupie, niż tradycyjne lampki, to jednak zużywają znacznie mniej energii, a do tego są w stanie świecić zdecydowanie dłużej.

Świąteczne przygotowania a rachunki za prąd

W okresie przedświątecznym i w same Święta Bożego Narodzenia wiele rodzin przygotowuje tradycyjne 12 dań na wigilię, a także dodatkowe potrawy na kolejne świąteczne dni. Jeżeli decydujemy się na pieczenie kilku dań, warto przyrządzić je jednocześnie, jeśli tylko przepis nam na to pozwala. W ten sposób zaoszczędzić można zarówno prąd, jak i czas potrzebny na przygotowanie poszczególnych posiłków. Warto również pamiętać, aby nie otwierać zbyt często drzwiczek od piekarnika, ponieważ powoduje to ubytek ciepła i dodatkowe zużycie energii potrzebnej do jego nagrzania. Co więcej, aby ograniczyć zużycie prądu, możemy piec, wykorzystując termoobieg.

Również zmywarkę warto włączać, gdy jest pełna, aby zoptymalizować zużycie energii. Zmywarka zużyje o 25% mniej prądu, jeśli przed włączeniem będziemy ładować ją do pełna, co pozwala zmniejszyć ilość cykli, które urządzenie wykonuje. Warto również unikać włączania krótkich cykli w wysokiej temperaturze – zdecydowanie korzystniej jest zaplanować dłuższy, ale bardziej oszczędny tryb eko.

Oszczędność energii elektrycznej, korzystając z pralki

Okres świąteczny związany jest również z praniem obrusów oraz innych materiałów. Warto jednak włączać pralkę wówczas, gdy bęben jest pełny. Dodatkowo zalecane jest pranie tekstyliów w niższych temperaturach, ponieważ większość plam i zabrudzeń usuwanych jest w temperaturze 30-40 stopni Celsjusza. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzić można nawet 40% energii elektrycznej.

Dobre nawyki świąteczne podczas używania lodówki lub zamrażarki

Przechowując bożonarodzeniowe potrawy i dania, warto pamiętać, że lodówka oraz zamrażarka są urządzeniami, które pobierają sporo energii elektrycznej. Dlatego wszystkie potrawy, które wkładamy do lodówki, powinny ostygnąć. Nie powinno się wkładać do lodówki ciepłych potraw świątecznych, ponieważ zwiększy to temperaturę w lodówce i sprawi, że więcej prądu będzie potrzeba do ponownego jej schłodzenia.

Źródło: www.liczysieenergia.pl