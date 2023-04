Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku

„Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę” – to hasło VI edycji Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych, który w dniach od 15 do 17 września br. organizowany będzie w Gdańsku przez Polonijną Radę Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Trwają zapisy na to wydarzenie.