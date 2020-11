Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca do aktywności fizycznej

WHO podała statystyki, z których wynika, że jedna czwarta dorosłych i jedna piąta nastolatków nie była wystarczająco zaangażowana w aktywność fizyczną. Sytuację pogorszył kryzys COVID-19, który zmusił wiele osób do zamknięcia się w domu.

WHO zaleca, aby przez co najmniej dwie godziny w tygodniu uprawiać umiarkowany lub intensywny aerobik, a dzieciom proponują co najmniej jedną godzinę dziennie. Regularna aktywność fizyczna zapobiega chorobom serca, cukrzycy oraz działa na ogólne samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Według organizacji, zaniedbana aktywność fizyczna zwiększa koszty opieki zdrowotnej na całym świecie o dodatkowych 54 miliardów euro rocznie.