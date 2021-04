Stefan Bratkowski nie żyje. „Pogodny człowiek z wyjątkowym piórem”

„Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Stefan Bratkowski. Dla wielu wzór dziennikarstwa. Pogodny człowiek z wyjątkowym piórem” – napisał szef PO Borys Budka na Twitterze po południu.

Informację o śmierci Stefana Bratkowskiego potwierdzają w mediach społecznościowych inni politycy oraz dziennikarze, wśród nich działacz opozycji demokratycznej w okresie w czasach PRL i doradca społeczny prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzysztof Król oraz redaktorzy Tomasz Lis i Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Stefan Bratkowski. Dla wielu wzór dziennikarstwa. Pogodny człowiek z wyjątkowym piórem. #RIP — Borys Budka (@bbudka) April 18, 2021

Zmarł Stefan Bratkowski, wybitny dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w czasach, gdy była to organizacja ciesząca się szacunkiem i prestiżem. RIP. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 18, 2021

„Pan redaktor” albo „pan prezes” bo tak się do niego zwykle zwracano, był jednym z największych autorytetów dziennikarskich dla wolnej Polski. Ten niewysoki, nigdy nie podnoszący głosu starszy pan był w istocie postacią niezłomną – zarówno w czasach PRL, kiedy tracił pracę w znakomitym dodatku do Życia Warszawy „Życie i Nowoczesność”, jak już w wolnej Polsce, kiedy odchodził z „Rzeczpospolitej” nie pozwalając sobie na ingerowanie w jego zawsze mądre teksty. W ostatnich latach odzywał się rzadko, kiedy to jednak robił, to żeby przypomnieć rzeczy najważniejsze we właściwym czasie. Dla wielu ludzi red. Bratkowski jest być może postacią z zamierzchłej przeszłości. Dla wielu jednak od dziś to postać rzeczywiście z przeszłości, ale takiej, która nie zmierzcha” – wspomina Stefana Bratkowskiego dziennikarz Tomasz Skory.

Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski urodził się 22 listopada 1934 r. we Wrocławiu. Był prawnikiem, dziennikarzem, publicystą i pisarzem. W latach 1980-1990 był prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w latach 1991-1992 prezesem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”.

Pełnił także funkcje przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.



W sierpniu 2011 r., w 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, prezydent Bronisław Komorowski uhonorował Stefana Bratkowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.