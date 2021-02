Spotkanie Putina z Łukaszenką w Soczi

Na początku spotkania Putin zaznaczył, że cieszy się ze spotkania z Łukaszenką twarzą w twarz, ponieważ „w obecnych warunkach to już wielka rzadkość i znacząca wartość”.

Putin podkreślił, że Rosja pozostaje największym partnerem handlowym sąsiedniej republiki.

„Z przyjemnością stwierdzam, że poziom współdziałania, partnerstwa strategicznego, sojuszu jest potwierdzony, a Rosja pozostaje największym partnerem handlowym i gospodarczym Białorusi – około 50%, jesteśmy największym inwestorem” – powiedział Władimir Putin.

Według Łukaszenki, prawie wszystkie mapy drogowe interakcji między Rosją a Białorusią są gotowe do podpisania. Zwrócił również uwagę, że pomoc finansowa, którą Moskwa udzieliła Mińskowi, była na czas i była bardzo ważna.

„Powinien Pan wiedzieć, że nie wyrzuciliśmy pieniędzy w błoto, inwestujemy w produkcję, kupujemy ogromną ilość surowców i komponentów z Rosji, a wolumen ten cały czas rośnie. Jeśli realizujemy projekty, które zatwierdziliśmy, to import z Federacji Rosyjskiej znacznie wzrośnie” – powiedział Łukaszenka.

Prezydenci rozmawiali także o szczepionkach na koronawirusa.

„Macie już trzy zarejestrowane szczepionki i kolejne w fazie opracowania. Idziemy dalej tą drogą. Jesienią uzyskamy własną szczepionkę, mamy do tego prawdziwych specjalistów. Najskuteczniejszą szczepionką jest szczepionka rosyjska. Jest rozpoznawana na całym świecie, bez względu na to, kto w nią wątpił. To najskuteczniejsza szczepionka” – powiedział Łukaszenka na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Zaznaczył, że bez wsparcia Rosji trudno byłoby władzom zosrganizować szczepienia. Putin przypomniał, że nowe partie „Sputnika V” zostaną dostarczone na Białoruś w lutym i marcu.

Na podst. rp.pl/ sputniknews.com