Spice Girls trafią na kinowy ekran

Kierownictwo Paramount Animation, poinformowało, że projekt filmu ze Spice Girls w roli głównej jest we wczesnej fazie produkcji.

Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell oraz Victoria Beckham podpisały już umowy, na mocy których będą „poważnie zaangażowane” w powstanie filmu. Za scenariusz odpowiadają Karen McCullah i Kiwi Smith. Menadżer gwiazd Simon Fuller zajmie się produkcją.

Spice Girls zyskały miano najlepszego i najbardziej kasowego girlsbandu świata. Panie wylansowały takie przeboje, jak „Wannabe”, „Say You’ll Be There”, „Who Do You Think You Are”, „Viva Forever” czy „Spice Up Your Life”.

Dyskografię zespołu Spice Girls zamyka album „Forever” z 2000 roku.

Spice Girls występowały razem przez 6 lat. W 2000 roku dziewczyny ogłosiły rozwiązanie grupy, czym złamały serca fanom. Swoją decyzję motywowały chęcią rozpoczęcia karier solowych.

Jednak po latach Spice Girls zmieniły zdanie i ogłosiły… wspólną trasę koncertową. Jedynie Victoria Beckham odmówiła w niej udziału.

„Nie dołączę do dziewczyn na scenie, ale pragnę podkreślić, że bycie w Spice Girls było niezwykle ważną częścią mojego życia i życzę im mnóstwo zabawy podczas przyszłorocznej trasy. Jestem przekonana, że zaprezentują wspaniałe show, a starzy i obecni fani będą się świetnie bawić” – napisała w specjalnym oświadczeniu Victoria Beckham.

Z nową trasą Spice Girls wystartowały 1 czerwca w Manchesterze. Trasę po Wielkiej Brytanii ma zakończyć koncert na London Wembley Stadium 15 czerwca.

Powrót Spice Girls okrzyknięto wydarzeniem dekady. Jednak opinie fanów po kilku koncertach są podzielone. Według niektórych występy zespołu pozostawiają wiele do życzenia…

Grupa powstała w 1994 roku pod nazwą Touch, zmienioną na Spice Girls. Pierwsza płyta „Spice”, została sprzedana w ponad 31 mln kopii na całym świecie, stając się najchętniej kupowanym albumem wykonywanym przez żeński zespół w historii.

Ze względu na feministyczny slogan „Girl Power” zespół stał się ikoną popkultury lat 90. XX wieku, a przez niektórych krytyków Spice Girls nazywane są „drugą falą” muzycznej brytyjskiej inwazji.