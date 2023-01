Dzisiaj o godz. 12:00 na antenie radia ,,Znad Wilii” rozpocznie transmisja Mszy świętej pogrzebowej. Wcześniej, od godz. 11:00 do studia naszej rozgłośni przybędą kapłani,przyjaciele,wierni by wspomnieć, jakim był ks. prałat Jan Kasiukiewicz, czego nauczał, co przekazał, jakie dobra pozostawił po sobie…

Zapraszamy na specjalne wydanie programu,który poprowadzi nasza koleżanka redakcyjna – Krystyna Juckiewicz.

P.S. Goście, niech na razie będą tajemnica.