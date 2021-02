Sondaż: Polacy nie ufają szczepionkom z Rosji i Chin

„Czy gdyby oznaczałoby to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia – przyjąłby/a Pani/Pan szczepionkę rosyjską albo chińską?” – tak dokładnie brzmiało pytanie zadane uczestnikom badania przeprowadzonego na zlecenie RMF i „Dziennika Gazety Prawnej”. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało zaledwie 7,2 proc. respondentów, a „raczej tak” – 9,5 proc.

Z możliwości zaszczepienia rosyjską lub chińską szczepionką raczej nie skorzystałoby 16,3 proc. badanych. Jednoznacznie taką możliwość wyklucza 56,6 proc. respondentów, a 10,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

„Polacy nie mają zaufania do tych produktów ze względu na ich pochodzenie: chińskie kojarzą się z tanią produkcją, z kolei Rosja z uwagi na poprzedni ustrój także wywołuje złe skojarzenia. To produkty ze Wschodu, a my aspirujemy do Zachodu”– powiedział Marcin Duma z United Surveys.

Sondaż zrealizowano 19 lutego na grupie 1000 respondentów metodą CATI.