„Śniegu już nigdy nie będzie” polskim kandydatem do Oscara

Współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta „Śniegu już nigdy nie będzie” to polski kandydat do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Tak zdecydowała 10 sierpnia br. Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka, co ogłoszono na konferencji prasowej w warszawskim Kinie Kultura.