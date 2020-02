Setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Narodowa pielgrzymka do Rzymu

vdu

18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. – Będzie msza święta pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Jednak liturgia odbędzie się wcześniej – w niedzielę 17 maja, a nie dokładnie w rocznicę urodzin Jana Pawła II. Wspólnym punktem obchodów jest właśnie ta msza święta. Natomiast różne grupy, wspólnoty, parafie, organizują się same, aby przyjechać w to miejsce – powiedział w Polskim Radiu 24 ks. Paweł Rytel-Andrianik.

– Widać, że odkąd Jan Paweł II został papieżem, Polacy bardzo się przybliżyli do Rzymu, a Rzym do Polski. Często widzimy biało-czerwone flagi. Tak było na beatyfikacji, na kanonizacji, a teraz wspólnie będziemy świętować urodziny papieża. Co więcej, ludzie z całego świata mówią, że wybierają się, aby podziękować Panu Bogu za papieża Jana Pawła II – dodał gość PR24.

Jak zaznaczył, organizatorzy spodziewają się bardzo wielu pielgrzymów. – Dlatego msza będzie nie w Bazylice św. Piotra, ale na Placu św. Piotra – poinformował rzecznik KEP.