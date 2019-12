Serial „Wiedźmin” na podstawie bestsellerowej sagi Andrzeja Sapkowskiego – już na Netfliksie

vdu

Serial „Wiedźmin” na podstawie bestsellerowej sagi Sapkowskiego to opowieść o samotnym łowcy potworów Geralcie z Rivii, który szuka swojego miejsca w świecie pełnym zła i niebezpieczeństw. Pomagają mu w tym czarodziejka Yennefer i młoda księżniczka Ciri.

Jak powiedział PAP Bagiński, serialowy „Wiedźmin” to rozrywka wielopoziomowa. „Przeniesienie go na ekran pochłonęło tak dużo czasu właśnie dlatego, że jest to opowieść, której nie sposób zaszufladkować. Tam jest dramat i akcja, komedia i romans. Sądzę, że na tym polega wartość tej historii. Dla mnie najważniejsze jest, że to, co udało nam się zrobić, pozostało „Wiedźminem”, którego wymyślił 30 lat temu Andrzej Sapkowski” – podkreślił.

Pierwszy sezon serialu jest dostępny od piątku od godz. 9.00 na platformie Netflix. Zgodnie z zapowiedziami twórców zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się w lutym 2020 r.