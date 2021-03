Seniorka z Ignaliny: Internet – moim pogotowiem psychologicznym

Szkolenia za zakresu bezpieczeństwa w sieci

78-letnia emerytowana nauczycielka języka litewskiego, zachwycająca swym optymizmem, doskonałym poczuciem humoru i inteligentnością, jest żywym przykładem na to, że wiek nie stanowi przeszkody w korzystaniu z technologii cyfrowych oraz w ustawicznym zdobywaniu nowej wiedzy.

Dlatego też I. Šaltienė chętnie wzięła udział w zorganizowanych na początku lutego działaniach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 w ramach projektu „Prisijungusi Lietuva”

(pol. „Połączona Litwa”).

„Wydarzenie zdalne dotyczyło bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. Wiem o tym nieco z innych źródeł, bo śledzę media, ale te działania ugruntowały moją wiedzę o tym, jak radzić sobie ze smartfonem, Internetem, bankowością elektroniczną” – mówi rozmówczyni.

Zdaniem seniorki, dziś komputer i Internet ratują ją niemal na każdym kroku. „Część mojej rodziny mieszka bardzo daleko, bo aż w Japonii, więc jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę z nimi rozmawiać prawie codziennie przez „Skype”. Natomiast dzięki bankowości elektronicznej nie

muszę osobiście udawać się do różnych instytucji, mogę uiścić wszelkie płatności „od ręki”, bez wychodzenia z domu” – cieszy się mieszkanka Ignaliny.

Istotna jest krytyczna ocena informacji

Seniorce nie jest też obcy świat portali społecznościowych. Chociaż pani Irena nie jest zbyt aktywna na Facebooku, chętnie przegląda to, co udostępniają jej znajomi. Jak mówi sama, czasem ocenia, podziwia, a czasem – pośmieje się.

„Ponadto używam komputera do pisania tekstów, listów i, oczywiście, czytania online. Chociaż w Internecie znajduję interesujące i cenne informacje, rozumiem, że nie należy ślepo wierzyć we wszystko. Ważne jest również zachowanie krytyczności wobec podanych informacji. Jedni mówi tak, drudzy – inaczej, sam wybierasz i to jest już twoja interpretacja informacji” – dzieli się rozmówczyni.

Okazuje się, że kobieta „zaprzyjaźniła się” z zaawansowanymi technologiami dawno temu, jeszcze pracując w szkole.

„Już wtedy sporo wiedziałam, jednak w miarę upływu czasu niektóre rzeczy zacierają w pamięci, zwłaszcza w starszym wieku: co i jak należy robić, jak zamienić jeden plik w inny itd. Jednak w razie potrzeby zawsze mogę odświeżyć informacje w naszej bibliotece. Czuję nawet pewien szacunek wobec mojej osoby ze strony pracowników biblioteki, że mimo sędziwego wieku nie tracę zapału i chętnie korzystam ze współczesnych technologii” – cieszy się rozmówczyni.

Przyciąga, naucza, zachęca

Jak twierdzi I. Šaltienė, szczególnie wygodna jest możliwość komunikacji zdalnej z pracownikami miejskiej biblioteki publicznej, jak również załatwienia innych spraw na odległość. „To wspaniale, zwłaszcza, że ostatnio mam problem z poruszaniem się. Tylko muszę się przyznać

jako kobieta, że coraz rzadziej chcę już włączać kamerę” – żartuje seniorka.

Jak przekonuje mieszkanka Ignaliny, nie należy generalizować i myśleć, że ludzie w starszym wieku nie chcą korzystać z technologii lub są do nich uprzedzeni.

„Po tym jak przeszłam na emeryturę biorę aktywny udział w działalności biblioteki i zauważam, że wiele osób właśnie w starszym wieku dojeżdża z obszarów wiejskich. Nie jesteśmy „dinozaurami”, być może po prostu nie chcemy nagłaśniać naszej działalności, ale tak naprawdę biblioteka przyciąga, naucza i zachęca” – rozważa rozmówczyni.

I. Šaltienė żartuje, że seniorzy bez Internetu pewnie, by zwariowali.

„W okresie letnim można na działce uciąć sobie pogawędkę, na przykład, z marchewką, natomiast zimą – z kim zamienić chociażby słówko? To prawdziwe zbawienie, pogotowie psychologiczne. Na przykład, ja prawie nie oglądam telewizji, nie znajduję tam nic ciekawego, stale jestem przy komputerze, w Internecie. Nawet moje dzieci mówią, że jest to dla mnie niczym Biblia” – śmieje się pani Irena.

Wszyscy, którzy czują głód nowej wiedzy i pragną rozwijać swe umiejętności w zakresie korzystania z inteligentnych technologii i Internetu, zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach kompetencji cyfrowych organizowanych w ramach programu „Prisijungusi Lietuva“.

Szkolenia odbywają się w języku litewskim, rosyjskim oraz polskim. Chętni do udziału w zajęciach zdalnych mogą rejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu +370 620 20 961 lub mailowo mokymai@vipt.lt.

Projekt „Prisijungusi Lietuva“ ( www.prisijungusi.lt )

Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców Litwy do nabycia umiejętności niezbędnych do efektywnego, wszechstronnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu poprzez aktywne zaangażowanie lokalnych społeczności w te działania.

Projekt jest realizowany przez Komitet ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lit. Informacinės visuomenės plėtros komitetas) wraz z partnerami: stowarzyszeniem „Langas į ateitį” (pol. „Okno w przyszłość”), Służbą ds. Regulacji Łączności Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba), Litewską Biblioteką Narodową im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Republiki Litewskiej.