Samoleczenie w domu: farmaceutka wskazuje najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy w samoleczeniu

1) Stosowanie leków po terminie ważności

Wygląd preparatu bywa niezmieniony, lecz zmiany zachodzą w składzie. Po upływie terminu działania i bezpieczeństwo nie są gwarantowane. Taki produkt może nie zadziałać, a nawet wywołać wysypkę, reakcje alergiczne lub inne dolegliwości.

2) Mylenie daty ważności z okresem użycia po otwarciu

Syropy, krople do oczu i inne preparaty płynne mają ograniczony czas stosowania po otwarciu opakowania. Po otwarciu warto zanotować datę lub termin, do kiedy wolno używać dany środek.

3) Rozkruszanie lub żucie tabletek/kapsułek

Osoby mające problem z połykaniem czasem kruszą lub żują tabletki. To błąd: naruszenie powłoki może zmienić wchłanianie albo całkowicie zlikwidować działanie leku. Mit, że rozkruszony lek „zadziała szybciej”, jest nieprawdziwy. Sposób przyjmowania należy ustalić z lekarzem lub farmaceutą.

4) Przechowywanie leków w lodówce bez wskazań

Nie wszystkie leki wymagają chłodzenia. Warunki przechowywania są opisane w ulotce. Trzymanie w lodówce preparatów, które tego nie wymagają, może osłabić skuteczność lub uczynić je niebezpiecznymi.

5) Błędy przy antybiotykach

W sezonie infekcyjnym część osób prosi o antybiotyk mimo braku zakażenia bakteryjnego, inni sięgają po „resztki” z poprzedniej terapii. To niebezpieczne: antybiotyk należy przyjmować zgodnie z zaleceniem i do końca. Przerwanie kuracji sprzyja nawrotom choroby i oporności bakterii, przez co kolejny raz lek może nie działać.

Wskazówka farmaceutki: przed zastosowaniem jakichkolwiek leków lub suplementów diety skonsultuj się z lekarzem albo farmaceutą oraz sprawdzaj ulotkę, terminy i warunki przechowywania.