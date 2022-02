Ryczałt w wysokości 1000 EUR został przyznany dla migrantów dobrowolnie opuszczających kraj

Procedura ta będzie aktualna dla tych, którzy złożą pisemny wniosek o dobrowolny powrót do obcego kraju i otrzymają jednorazowe wsparcie dla migrantów od 2022 r. 21 lutego do 21 maja.

„Cudzoziemcy, którzy nielegalnie wjechali na Litwę, muszą zostać odesłani do swoich krajów pochodzenia. Dokładamy wszelkich starań i aktywnie zachęcamy migrantów do dobrowolnego powrotu do domu. Decyzja o trzykrotnym zwiększeniu świadczenia opłaciła się, dlatego zaktualizujemy stosowanie tego środka” – mówi minister A. Bilotaitė.

Dotacja w wysokości 1000 EUR obowiązywała od 2021 r. 8 grudnia do 2022 r. 20 stycznia. Z oferty tej skorzystało 363 migrantów. Około 70 kolejnych migrantów rozważa obecnie dobrowolny powrót do swoich krajów pochodzenia.

Łącznie 841 obcokrajowców zostało już dobrowolnie odesłanych do krajów pochodzenia od początku ubiegłego roku, z czego: 330 – z ryczałtem w wysokości 300 euro, 33 – z ryczałtem w wysokości 500 euro. Większość z tych ryczałtów jest finansowana ze wsparcia Komisji Europejskiej dla Litwy w zarządzaniu kryzysem migracyjnym. Kolejnych 55 nielegalnych migrantów zostało przymusowo deportowanych.

W pięciu ośrodkach zakwaterowania dla cudzoziemców mieszka obecnie do 3000 obcokrajowców. Departament Migracji przyjął 3312 decyzji, ale według nich tylko około 100 cudzoziemców uzyskało azyl na Litwie, pozostali czekają na deportację do krajów pochodzenia.

Utrzymanie jednego migranta kosztuje Litwie 11 tys. euro rocznie.