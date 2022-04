„Ryanair”: Z Wilna można będzie bezpośrednio lecieć do Gdańska

Od maja br. tanie linie lotnicze „Ryanair” zaoferuje nowe bezpośrednie połączenia do dwóch polskich miast – Gdańska i Warszawy. Loty do Warszawy będą realizowane z Kowna, natomiast do Gdańska – z wileńskiego lotniska.