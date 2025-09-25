Ruch a odporność: dlaczego regularna aktywność zmniejsza ryzyko infekcji

– „Regularny ruch pobudza krążenie, co ułatwia układowi odpornościowemu sprawniejsze rozprowadzanie leukocytów i przeciwciał w organizmie. Umiarkowany wysiłek zmniejsza stany zapalne, poprawia krążenie limfy i przyspiesza regenerację po infekcjach” – mówi farmaceuta „Eurovaistinė” Gabrielius Leščinskas.

Podkreśla to także trenerka personalna i fizjoterapeutka Vytautė Urbonaitė:

– „Ruch poprawia ukrwienie, a tym samym dotlenienie i odżywienie komórek. Im lepiej są zaopatrzone, tym silniejsza odporność – chorujemy rzadziej lub łagodniej. Regularność aktywności poprawia też nastrój, sen i pomaga redukować lęk – a to wszystko wzmacnia układ odpornościowy.”

Jak często i jak intensywnie?

Zdaniem specjalistki, ruch jest konieczny w każdym wieku, a częstotliwość i intensywność należy dostosować do możliwości.

– „Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dorosłym co najmniej 150 minut aktywności o umiarkowanej intensywności lub 75 minut aktywności intensywnej tygodniowo oraz minimum dwa treningi wzmacniające. Świetnym początkiem są codzienne spacery, a dodanie ćwiczeń siłowych dodatkowo wzmacnia efekt immunologiczny” – wskazuje Urbonaitė.

Leščinskas dodaje, że aktywniejsze życie nie wymaga rewolucji: wystarczy częściej wybierać schody zamiast windy czy parkować dalej od celu.

– „Ruch jest korzystny w każdej grupie wiekowej. Nie ma innej metody, która tak skutecznie wydłuża życie i chroni funkcje poznawcze oraz fizyczne” – zaznacza.

Zimą – na świeżym powietrzu, ale z umiarem

Eksperci zachęcają do aktywności na zewnątrz: spacery, bieganie, marsze czy sporty zimowe wzmacniają odporność, poprawiają koordynację i równowagę. Gdy pogoda nie sprzyja, dobrym rozwiązaniem są treningi w sali.

– „Odporność wzmacnia nie konkretna dyscyplina, lecz regularność i konsekwencja” – podkreśla Urbonaitė.

Ostrzega jednak przed przetrenowaniem: zbyt intensywny wysiłek bez odpowiedniej regeneracji może osłabić odporność. Kluczowe są: sen, pełnowartościowa dieta i odpoczynek.

Nie tylko ruch

Układ odpornościowy działa systemowo – liczą się także inne nawyki.

– „Zbilansowana dieta, spokojny sen i zarządzanie stresem są równie ważne. Długotrwały niedobór snu czy wysoki stres mogą osłabić odpowiedź immunologiczną, nawet jeśli jesteśmy aktywni fizycznie” – mówi Leščinskas.

Zaleca regularny rytm dobowy, więcej warzyw, owoców i pełnych ziaren, unikanie żywności wysokoprzetworzonej oraz czas na świeżym powietrzu. Przypomina też, że aktywność nie zastępuje profilaktyki: szczepień i zasad higieny, które pozostają podstawą ochrony w sezonie infekcyjnym.