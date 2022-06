Rosja chce wznowić negocjacje z Ukrainą

Strona rosyjska chce wznowić negocjacje. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow udał się w środę do Turcji, która jest pośrednikiem między obydwoma krajami. Rosyjski dyplomata udał się do Ankary na spotkanie ze swoim tureckim odpowiednikiem Mevlutem Cavusoglu.

„Ministrowie wymienią poglądy na temat aktualnego rozwoju sytuacji w kryzysie ukraińskim, perspektyw wznowienia rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych. Strona rosyjska poinformuje tureckich kolegów o postępach specjalnej operacji wojskowej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie oraz działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej” – stwierdzono w oświadczeniu rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją utknęły w martwym punkcie wiele dni temu. „Na chwilę obecną nie są prowadzone duże negocjacje dotyczące uregulowania tej wojny i zatrzymania rosyjskiej agresji” – oznjamił pod koniec maja szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

„Putin podpisał rozporządzenie o uproszczonym dostępie do rosyjskiego obywatelstwa o adopcji ukraińskich dzieci. W rzeczywistości oznacza to, że ukraińskie dzieci są porywane do Rosji, pozbawia się je dzieciństwa. Jeśli ktoś chce negocjacji, to nie robi takich rzeczy” – stwierdził ukraiński polityk.

Z kolei doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział, że negocjacje z Rosją zostały zawieszone, ponieważ kierownictwo polityczne i wojskowe Rosji nie uwzględniło już zaistniałych zmian sytuacji na froncie.

„Negocjacje zależą od tego, jak rozwija się sytuacja na Ukrainie. Od początku wojny zmieniła się ona istotnie. Rozmowy są zawieszone, ponieważ po oświadczeniu stambulskim [po ostatnim spotkaniu negocjacyjnym 29 marca w Stambule — przyp. red.] nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Rosja nadal nie może się pozbyć stereotypowego myślenia. Nie zrozumiała, że sytuacja na Ukrainie jest zupełnie inna, niż wydawało jej się to od samego początku. Oni do tej pory żyją w świecie, w którym rzekomo istnieje ukraiński nazizm” – stwierdził Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.