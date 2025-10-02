Rodzice i nauczyciele w roli wzoru. Dzieci zachęcane do ruchu

„Dzieci zawsze patrzą na przykład dorosłych. Jeśli rodzice czy nauczyciele sami uprawiają sport, dziecko to widzi i przejmuje. To powinno być tak naturalne jak mycie zębów czy jedzenie śniadania – trzeba dbać o swoje ciało. Dziecko musi zrozumieć: to moja odpowiedzialność, muszę o siebie dbać” – mówi trener Dovydas Stonkus, który w tym roku przygotował dla uczestników aż trzy zestawy ćwiczeń.

Jak zauważa trener, dawniej dzieci ruszały się spontanicznie, spędzając czas na podwórku z rówieśnikami. Dziś technologie i rozrywka ograniczyły aktywność, dlatego rodzice powinni świadomie ją wspierać.

„Ruch to zdrowie i jest niezbędny” – podkreśla Stonkus.

„Rodzice są dla dzieci najbliższym wzorem. Realizując działania w ramach ‘Olimpinis mėnuo’, chcemy włączyć do projektu także rodziców. Rozumiemy, że mają wiele obowiązków, ale zachęcamy, by znaleźli czas na aktywność i pomogli dzieciom doświadczać radości ruchu. Ruch nie musi oznaczać ciężkiego treningu – najważniejsze, by sprawiał przyjemność, wzmacniał zdrowie i budował więzi rodzinne. Dlatego pierwszy tydzień ogłaszamy tygodniem kompetencji ruchowych i aktywności fizycznej – to podstawa wszystkiego” – mówi Kasparas Šileikis, dyrektor ds. edukacji olimpijskiej LTOK.

Badania naukowe wskazują, że wspólna aktywność rodziców z dziećmi nie tylko poprawia zdrowie, ale też zacieśnia więzi rodzinne. Gdy brakuje ruchu w domu, kluczową rolę mogą odegrać nauczyciele – stając się dla uczniów źródłem inspiracji i motywacji.

„Nauczyciele również mogą być ważnym przykładem. Jeśli wraz z dziećmi się gimnastykują i pokazują, że ruch jest ważny, wywiera to silny wpływ” – podkreśla Stonkus.

„Sport powinien stać się tak naturalnym elementem codzienności jak mycie zębów. Nie wystarczy wymagać – trzeba dawać przykład: wyjść razem na spacer, pobawić się na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna to nie tylko dyscyplina czy trening, to zdrowy, pełnowartościowy styl życia.” – dodaje.

W pierwszym tygodniu organizatorzy udostępnią uczestnikom trzy proponowane zestawy ćwiczeń przygotowane przez trenera.

W edycji 2025 znów uczestniczy rekordowa liczba klas: 2 890 ze wszystkich 60 samorządów; łącznie w projekcie weźmie udział blisko 56 tys. uczniów klas początkowych. W tym roku młodzi uczestnicy będą zwracać uwagę na cztery obszary: aktywność fizyczną, zdrowe żywienie, zdrowie emocjonalne i postawy obywatelskie – tematy zaprezentują eksperci i olimpijczycy.

Celem projektu – realizowanego we współpracy z nauczycielami i rodzicami – jest rozwijanie kompetencji ruchowych, pomoc w odkrywaniu zdrowego stylu życia oraz zapoznanie dzieci z wartościami i zasadami olimpizmu. Inicjatywę „Olimpinis mėnuo” patronatem objęła pierwsza dama Diana Nausėdienė. Organizatorem jest LTOK.