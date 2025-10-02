Znad Wilii

Rodzice i nauczyciele w roli wzoru. Dzieci zachęcane do ruchu

Od 29 września do 26 października potrwa ósma edycja projektu dla uczniów klas początkowych „Olimpinis mėnuo” organizowanego przez Litewski Narodowy Komitet Olimpijski (LTOK). Każdy tydzień poświęcony będzie innemu zagadnieniu; pierwszy tydzień koncentruje się na aktywności fizycznej i kompetencjach ruchowych (tzw. „fizycznej alfabetyzacji”).

zw.lt
fot. freepik.com

„Dzieci zawsze patrzą na przykład dorosłych. Jeśli rodzice czy nauczyciele sami uprawiają sport, dziecko to widzi i przejmuje. To powinno być tak naturalne jak mycie zębów czy jedzenie śniadania – trzeba dbać o swoje ciało. Dziecko musi zrozumieć: to moja odpowiedzialność, muszę o siebie dbać” – mówi trener Dovydas Stonkus, który w tym roku przygotował dla uczestników aż trzy zestawy ćwiczeń.

Jak zauważa trener, dawniej dzieci ruszały się spontanicznie, spędzając czas na podwórku z rówieśnikami. Dziś technologie i rozrywka ograniczyły aktywność, dlatego rodzice powinni świadomie ją wspierać.

„Ruch to zdrowie i jest niezbędny” – podkreśla Stonkus.

„Rodzice są dla dzieci najbliższym wzorem. Realizując działania w ramach ‘Olimpinis mėnuo’, chcemy włączyć do projektu także rodziców. Rozumiemy, że mają wiele obowiązków, ale zachęcamy, by znaleźli czas na aktywność i pomogli dzieciom doświadczać radości ruchu. Ruch nie musi oznaczać ciężkiego treningu – najważniejsze, by sprawiał przyjemność, wzmacniał zdrowie i budował więzi rodzinne. Dlatego pierwszy tydzień ogłaszamy tygodniem kompetencji ruchowych i aktywności fizycznej – to podstawa wszystkiego” – mówi Kasparas Šileikis, dyrektor ds. edukacji olimpijskiej LTOK.

Badania naukowe wskazują, że wspólna aktywność rodziców z dziećmi nie tylko poprawia zdrowie, ale też zacieśnia więzi rodzinne. Gdy brakuje ruchu w domu, kluczową rolę mogą odegrać nauczyciele – stając się dla uczniów źródłem inspiracji i motywacji.

„Nauczyciele również mogą być ważnym przykładem. Jeśli wraz z dziećmi się gimnastykują i pokazują, że ruch jest ważny, wywiera to silny wpływ” – podkreśla Stonkus.

„Sport powinien stać się tak naturalnym elementem codzienności jak mycie zębów. Nie wystarczy wymagać – trzeba dawać przykład: wyjść razem na spacer, pobawić się na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna to nie tylko dyscyplina czy trening, to zdrowy, pełnowartościowy styl życia.” – dodaje.

W pierwszym tygodniu organizatorzy udostępnią uczestnikom trzy proponowane zestawy ćwiczeń przygotowane przez trenera.

W edycji 2025 znów uczestniczy rekordowa liczba klas: 2 890 ze wszystkich 60 samorządów; łącznie w projekcie weźmie udział blisko 56 tys. uczniów klas początkowych. W tym roku młodzi uczestnicy będą zwracać uwagę na cztery obszary: aktywność fizyczną, zdrowe żywienie, zdrowie emocjonalne i postawy obywatelskie – tematy zaprezentują eksperci i olimpijczycy.

Celem projektu – realizowanego we współpracy z nauczycielami i rodzicami – jest rozwijanie kompetencji ruchowych, pomoc w odkrywaniu zdrowego stylu życia oraz zapoznanie dzieci z wartościami i zasadami olimpizmu. Inicjatywę „Olimpinis mėnuo” patronatem objęła pierwsza dama Diana Nausėdienė. Organizatorem jest LTOK.

