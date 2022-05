Rocznica śmierci Władysława Andersa

O 10:30 rozpocznie się uroczysta msza św., którą sprawować będzie prałat Paweł Ptasznik, były sekretarz św. Jana Pawła II, na polskim cmentarzu na Monte Cassino.

W uroczystościach weźmie udział przybyły z Polski Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Następnie w centrum miasta zostanie odsłonięta wystawa przygotowana przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej z okazji 130. urodzin Władysława Andersa.

Uroczystość odbędzie się w obecności Anny Marii, córki Władysława Andersa, obecnie Ambasadora RP we Włoszech.

Film dokumentalny o bitwie pod Monte Cassino

W środę w Warszawie odbyła się premiera nowego filmu dokumentalnego o bitwie pod Monte Cassino.

Reżyser filmu „Monte Cassino — Ostatni rozdział” Tomasz Łysiak, mówił że 9 weteranów armii Andersa wyjaśniają, dlaczego walczyli, jaki był ich cel w tej walce. „To jest opowieść o tym, co oni ze sobą nieśli, to jest też opowieść o Polsce, bo oni to Polska. Z tego się wyłania odpowiedź na pytanie: dlaczego tam szli? To po co tam szli, różni ich od innych żołnierzy, bo oni nieśli ze sobą też doświadczenie tego, co spotkało Polskę, ze strony najpierw niemieckiej, a później sowieckiej. Ta walka pod Monte Cassino była nie tylko walką militarną, ale też swego rodzaju krzykiem: walczymy, ale też opowiadamy światu o tym, co się czai tam w Związku Sowieckim” – zaznaczył.

Film „Monte Cassino — Ostatni rozdział” został pokazany w 78. rocznicę rozpoczęcia ostatniej zwycięskiej fazy walk o Monte Cassino we Włoszech, które po tygodniu zaciekłych walk zostali pokonani przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzeni przez generała Władysława Andersa. Tytuł obrazu odwołuje się do książki gen. Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946”, w której twierdził, że jego misja zakończy się dopiero po powrocie jego żołnierzy do wolnej Polski.